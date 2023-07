FC Metz : Benjamin Tetteh en approche

Promu en Ligue 1, le FC Metz compte bien s’installer au sein de l’élite du football français. Si Georges Mikautadze va être difficile à retenir, fortement désiré en Italie, les Messins s’activent pour renforcer leur secteur offensif. Ça tombe bien, un international ghanéen est en approche.

En effet, Benjamin Tetteh devrait rejoindre le FC Metz prochainement. Après une saison mitigée à Hull City (1 but et 4 passes décisives), en Championship, l’attaquant de 26 ans pourrait se relancer en Ligue 1. À un an de la fin de son contrat chez les Tigers, le Ghanéen a fait l’objet d’un accord de transfert entre son club et le FC Metz. Histoire de définitivement tourner la page Mikautadze ?

