Lionel Messi est le sportif le mieux payé de l'année

Lionel Messi n'a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière, c'était même peut-être la pire mais l'Argentin est tout de même en tête d'un classement cette saison, celui de sportif le mieux payé lors des 12 derniers mois. C'est la deuxième fois que La Pulga occupe cette position après 2019 et la 5e fois qu'il dépasse les 100M€ sur 12 mois. En effet, sur la dernière année écoulée il aurait touché près de 125M€ répartis entre salaire, sponsors, droits à l'image et autres contrats lucratifs.

Deux autres footballeurs prennent place dans le Top 10. Il s'agit évidemment de Cristiano Ronaldo, qui est 3e avec ses 110M€ et Neymar, 4e avec ses 91M€. Le reste du classement publié par Forbes comprend les quatre basketteurs que sont LeBron James; Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, le tennisman, Roger Federer, qui a réalisé presque 100% de ses revenus en dehors des terrains, le boxeur, Canelo Alvarez et le footballeur américain Tom Brady.