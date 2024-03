Samuel Essende, l’ancien espoir du PSG qui enchaîne les buts au Portugal !

Dans nos colonnes, on aime vous raconter les parcours sinueux de certains joueurs qui passent par la fenêtre quand la porte est fermée à double tour. C’est typiquement le cas de Samuel Essende. Formé au PSG, génération Jean-Kevin Augustin et Odsonne Edouard, ce numéro 9 complet d’1m92, puissant, rapide et doté d’une bonne technique était promis à un grand avenir.

Barré au PSG, ce grand fan de Zlatan Ibrahimovic, qu’il a pu d’ailleurs côtoyer très jeune à l’entraînement, a dû s’exiler, comme beaucoup d’autres jeunes talents parisiens avant lui du côté d’Eupen en Belgique, sans grand succès. Après avoir cassé son contrat avec le PSG, Essende file à Avranches en 2019. Là-bas en National, le natif de Montfermeil s’accroche et ne lâche rien mentalement si bien qu’après une saison à 8 buts, il est transféré à Pau en Ligue 2.

Les débuts pros en Ligue 2 puis l’éclosion au Portugal !

Dans le sud de la France, Essende fait ses premiers pas en pro, poursuit sa progression et met 7 buts en 32 matches. Suffisant pour taper dans l’oeil du Stade Malherbe de Caen qui le recrute en juin 2022. Comble de malchance pour lui, il n’y a qu’une place devant et c’est Alexandre Mendy qui claque but sur but en Ligue 2 qui l’occupe. Essende joue, mais le plus souvent sur un côté et ne met que 4 buts en 26 matches. Sans avenir, surtout depuis l’arrivée de Jean-Marc Furlan sur le banc du club normand qui ne compte pas sur lui, l’attaquant, alors âgé de 25 ans, est bien conscient qu’il doit franchir un cap pour lancer définitivement sa carrière. C’est ainsi que l’ancien Parisien et son conseiller décident de saisir l’opportunité Vizela, modeste formation de Liga Portugal Betclic, mais qui veut vraiment capitaliser sur ses qualités.

Samuel Essende est prêté avec option d’achat au Portugal et marque face au Sporting CP dès son premier match en championnat. Il marque également au match retour face à l’actuel leader du championnat et fera de même face au Benfica. Le 25 janvier 2024, Vizela lève l’option d’achat qu’il détient sur le joueur auteur à ce moment-là de 9 buts et 2 passes décisives en 18 matches de championnat. Malgré une offre de 5 M€ de l’Hellas Vérone, le n°99 de Vizela reste dans cette équipe modeste qui lutte pour le maintien et pour laquelle il marque plus de 70 % des buts de sa formation.

L’objectif étant de boucler une saison pleine au Portugal avant de franchir un cap ailleurs. Et cela tombe bien puisque les courtisans sont déjà nombreux pour l’actuel 4e meilleur buteur de Liga Portugal Betclic avec 13 buts derrière notamment le phénomène suédois Viktor Gyokeres et Simon Banza. Selon nos informations, des clubs allemands (dont le Werder Brême et le Borussia Monchengladbach) sont intéressés de même que la formation néerlandaise du Feyenoord Rotterdam. Une nouvelle étape à venir dans la carrière sinueuse d’un Samuel Essende qui prend enfin son envol, 6 ans après avoir quitté son club formateur…