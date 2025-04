Sporting CP : tout le monde s’incline devant le monstre Viktor Gyökeres

L’eau mouille, le feu brûle, Viktor Gyökeres marque des buts. C’est clairement une vérité absolue cette saison. Avec 38 buts en 30 matches de championnat portugais, 52 réalisations en 48 rencontres avec le Sporting CP cette saison, l’attaquant suédois affole les compteurs. C’est plus qu’Erling Haaland quand il a remporté le triplé avec Manchester City en 2023 et trois réalisations de moins que Robert Lewandowski (55 buts) quand il remporte le triplé avec le Bayern Munich en 2020. Des chiffres affolants pour le leader du Soulier d’Or qui compte même 61 buts en 54 matches si on compte les rassemblements avec la Suède. Et cela ne s’est pas calmé sur les dernières semaines.

En pleine lutte pour le titre de champion de Portugal avec Benfica, le Sporting CP est en tête de peu devant son rival avec 75 points (égalités) et +58 de différence (contre +55 pour les Aguias) à trois rencontres de la fin alors que les deux équipes s’affrontent le 10 mai pour la 33e journée. Sur une bonne série sportivement, les Leoes peuvent s’appuyer sur un Viktor Gyökeres dans une forme incroyable sur les dernières semaines. Le Suédois a tout simplement inscrit 16 buts lors des 9 dernières journées de championnat et même 7 réalisations lors des deux derniers matches face à Moreirense (3-1) et Boavista (5-0). De quoi mettre encore plus tout le monde d’accord à son sujet.

Viktor Gyökeres massacre tout en ce moment

Entraîneur adjoint de Boavista, Jorge Couto, s’est montré impressionné par le quadruplé du Suédois : «c’est un joueur qui fait une excellente saison, il est extrêmement motivé et a fait la différence dans presque tous les matchs du Sporting. Aujourd’hui, tous les buts sont les siens. L’un des buts n’est pas le sien, mais c’est sur un rebond suite à sa frappe, donc…» Son coach Rui Borges est également admiratif et ne lui trouve pas le moindre défaut : «les faiblesses de Viktor ? Je n’en ai pas encore découvert. C’est un animal compétitif, dans le bon sens du terme, il donne beaucoup à l’équipe. Mon objectif principal n’est pas les objectifs. Je sais qu’il marquera des buts comme tous ses coéquipiers. Il est obsédé par ça.»

Perfectionniste, le principal intéressé a lui estimé qu’il aurait pu faire encore mieux : «j’ai eu plusieurs occasions et j’aurais pu marquer plus de buts, mais je suis très satisfait de ma performance. Quand on joue en équipe, on se crée beaucoup d’occasions grâce à la qualité de mes coéquipiers. Je suis content, mais j’ai le sentiment que j’aurais pu marquer plus, comme sur la retournée.» En pleine quête d’un deuxième sacre d’affilée dans le championnat portugais avec le Sporting CP, Viktor Gyökeres est en train d’offrir un joli cadeau d’adieu à ses supporters. Candidat à un départ cet été, il est selon nos informations la priorité absolue de Manchester United où il pourrait retrouver son ancien coach Ruben Amorim.