La réaction surprenante du vestiaire du PSG aux méthodes de Luis Enrique

Comment juger ce début d’aventure parisienne de Luis Enrique ? Il est peut-être encore un peu trop tôt pour le faire, d’autant plus que l’Espagnol n’a pas vraiment été aidé pendant l’été, avec ce dossier Mbappé qui a bien parasité la préparation parisienne. En revanche, une chose est sûre ; l’ancien du FC Barcelone et de la Roja a déjà imposé ses méthodes dans le vestiaire.

Comme le rapporte le journal Le Parisien, l’effectif et la direction sont pour l’instant impressionnés. L’Espagnol est à fond et a déjà séduit tout le monde du côté de Poissy. Pourtant, le moins que l’on puisse dire, c’est que Luis Enrique est un personnage qui n’a pas froid aux yeux, et sa poigne ne semble pour le moment pas déranger le vestiaire.

Un management qui fait effet pour l’instant

Effectivement, sa gestion des joueurs est tout sauf lisse. Il y a le cas Marquinhos, et le principal concerné avait eu du mal à accepter sa mise sur le banc lors de l’ouverture du championnat. Mais pour lui, il n’y a ni de titulaire indiscutable, ni de statuts dans son effectif. Le média rapporte aussi les propos qu’il a tenus à l’encontre de Marco Verratti : « avec moi, tu ne joueras jamais !». Il aurait été très tranchant avec l’Italien, pourtant très apprécié dans le vestiaire.

De même avec Neymar, lors de cette fameuse réunion avec Luis Campos. L’homme, qui habite encore au centre d’entraînement de Poissy, est un travailleur acharné, motivé, et parvient pour l’instant à partager cet état d’esprit et cette ambition à son groupe. Il essaye aussi d’alterner cette figure autoritaire et exigeante avec un visage parfois un peu plus blagueur et proche des joueurs, ce qui est visiblement très apprécié par ses ouailles. Mais on le sait, à Paris comme ailleurs, ce qui comptera, ce sont les résultats…