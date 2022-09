Vidéo : le duel Benzema-Lewandowski a déjà démarré sur Twitter !

La suite après cette publicité

La quatrième journée de Liga a démarré ce week-end et le duel Karim Benzema contre Robert Lewandowski ne fait que commencer entre les deux joueurs des clubs rivaux du championnat espagnol. Le Polonais a inscrit son cinquième but en quatre matchs hier, tandis que le buteur français est resté bloqué à 3 buts. Au lendemain du match, KB9 a désactivé ses réseaux sociaux (Twitter et Instagram). Un geste qui semble pourtant anodin à première vue, mais ce dernier ne le serait pas vraiment à en juger par la Twittosphère. Les hostilités ont donc démarré sur le réseau pour le Pichichi entre les deux attaquants.