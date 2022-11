Clermont, Tunisie : le début de saison éclatant de Saîf-Eddine Khaoui

Dans quelques jours, toutes les listes, ou presque, seront dévoilées pour la Coupe du Monde. Celle de la Tunisie aussi et à Clermont tout le monde espère une chose, que Saîf-Eddine Khaoui soit appelé. Dans son entourage, on ne saisit d'ailleurs pas trop les rumeurs faisant état d'une non-sélection sachant que dans son pays et en Auvergne on souhaite qu'il soit appelé pour le Mondial qatari. Depuis son départ de l'Olympique de Marseille, où il n'a franchement pas vraiment eu sa chance, le milieu de terrain revit.

La suite après cette publicité

Après deux prêts, un à Troyes et un autre du côté de Caen, le natif de Paris s'est installé à Clermont, il y a maintenant plus d'une année. C'est depuis 2018 qu'il a commencé à évoluer avec l'équipe nationale tunisienne, étant même titulaire pour les deux premières rencontres pour lesquelles il a été sélectionné.

Une forte expérience internationale

Il a aussi bien évidemment participé à la Coupe du Monde 2018 en prenant part à une rencontre. Mais, c'est vraiment cette saison qu'il démontre à quel point il a pu progresser et le souffle est retenu alors que la liste de Jalel Kadri, installé au poste depuis février dernier, sera connue dès ce lundi. Sa prestation de ce samedi, contre Lens, où il aurait pu finir avec deux ou trois passes décisives, aura peut-être encore plus convaincu son sélectionneur.

Au milieu de terrain, il fait absolument tout à Clermont. Il récupère beaucoup de ballons et agit complètement en tant que meneur de jeu reculé. Ses dribbles maîtrisés devant la défense comme aux portes des surfaces adverses mettent dans les meilleures conditions les attaquants de l'équipe de Pascal Gastien. Après la Coupe du Monde 2018 et sa CAN21, il a encore plus étoffé son expérience internationale et il voudra sûrement briller, au Qatar, dans quelques jours. Mais la Tunisie peut y croire, surtout avec ce genre d'atout.