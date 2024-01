PSG : nouveau scandale autour du Ballon d’Or de Lionel Messi

C’est une affaire qui risque une nouvelle fois de chambouler la partie médiatique du Paris Saint-Germain. Selon les informations du journal Le Monde, des messages internes au PSG obtenus lors d’une enquête judiciaire ouverte en 2022 font état de liens étroits entre un membre du PSG et Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football et chargé de l’organisation du Ballon d’Or. En effet, l’ex-directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, actuellement mis en examen pour corruption et trafic d’influence, ferait preuve de lobbying avec Pascal Ferré selon Médiapart.

La suite après cette publicité

Des voyages au Qatar tout frais payés, des accès facilités au Parc des Princes, des articles France Football supprimés à propos d’une commission illégale versée par Nasser Al-Khelaïfi lors du transfert de Javier Pastore en 2011, bref, la relation entre les deux hommes était fluide. Mediapart annonce que Jean-Martial Ribes aurait envoyé un message au président du PSG, en annonçant un lobbying. «On va faire le lobbying, donc faisons le déjeuner avec Pascal (Ferré)». Un message énigmatique qui soulève une interrogation. Mediapart et Le Monde indiquent que toutes les offrandes accordées à Pascal Ferré étaient une tentative de lobbying autour du Ballon d’Or obtenu par Lionel Messi en 2021, alors qu’il évoluait au PSG. Ironie du sort, Pascal Ferré est aujourd’hui le directeur des relations presse du PSG.