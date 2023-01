Mercato : les 29 joueurs suivis par le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Comme beaucoup d’autres gros clubs à travers l’Europe, le FC Barcelone espère être actif cet hiver. Leader en Liga, le club catalan a tout de même besoin de renforts et Xavi l’a déjà fait savoir à sa direction. Mateu Alemany et ses hommes vont accéder aux demandes de l’entraîneur, qui devrait donc récupérer quelques nouvelles têtes tout au long de ce premier mois de l’année. Ce dimanche, Sport dévoile d’ailleurs la liste des 29 joueurs convoités par le club barcelonais. La direction blaugrana espère au moins en recruter deux dans la liste.

Dans cette immense shopping-list, on retrouve quelques noms déjà sortis, comme N’Golo Kanté, qui serait la priorité pour renforcer l’entrejeu blaugrana selon la presse locale. De même pour İlkay Gündoğan (Manchester City) ou même Houssem Aouar (OL), dont les noms avaient déjà été liés au club, comme celui de Youssoufa Moukoko (Dortmund) pour le secteur offensif. Même cas de figure pour certains défenseurs comme Íñigo Martínez (Athletic) ou l’ancien de La Masia Alejandro Grimaldo (Benfica). En revanche, d’autres noms sont un peu plus surprenant.

Trois Merengues sur la liste !

Le Barça serait ainsi attentif à… Karim Benzema, du Real Madrid, dont le contrat expire en juin prochain. Même si, tout indique que le Français va prolonger. D’autres joueurs merengues sont aussi sur les tablettes barcelonaises, à l’image de Marco Asensio et de Toni Kroos, également libres dans six mois. On imagine mal voir un de ces trois joueurs signer à Barcelone, mais qui sait…

Enfin, on retrouve aussi d’autres noms intéressants comme ceux des Français Marcus Thuram et Thomas Lemar. Le premier est en fin de contrat en juin prochain et est convoité par toute l’Europe pratiquement, alors que le joueur de l’Atlético a perdu de l’importance cette saison. Jonathan Bamba, le Lillois, est aussi sur la liste, tout comme Adrien Rabiot, même si les discussions avec la Juve pour un nouveau contrat auraient avancé. Affaire(s) à suivre !

La liste complète des joueurs suivis par le FC Barcelone selon la presse catalane

N’Golo Kanté (Chelsea)

Marcus Thuram (Gladbach)

Daichi Kamada (Francfort)

Youssoufa Moukoko (Dortmund)

Roberto Firmino (Liverpool)

Luke Shaw (Manchester United)

Konrad Laimer (Leipzig)

Ilkay Gündoğan (Manchester City)

Marco Asensio (Real Madrid)

Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Lionel Messi (PSG)

Toni Kroos (Real Madrid)

Raphael Guerreiro (Dortmund)

Fred (Manchester United)

Alejandro Grimaldo (Benfica)

Rami Bensebaini (Gladbach)

Jonathan Bamba (Lille)

Houssem Aouar (OL)

I. Martinez (Athletic)

Youri Tielemans (Leicester)

Adrien Rabiot (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Jorginho (Chelsea)

Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Evan Ndicka (Francfort)

Leandro Trossard (Brighton)

Thomas Lemar (Atlético)

Milan Skriniar (Inter)