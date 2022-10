Xavi Simons s'éclate avec le PSV Eindhoven !

La suite après cette publicité

Il est l'une des sensations du début de saison en Eredivisie. Xavi Simons a fait sa place au PSV Eindhoven et enchaîne les prestations convaincantes depuis son arrivée l'été dernier, en provenance du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif âgé de 19 ans voulait du temps de jeu, il est servi au PSV, où il est souvent aligné à la pointe de l'attaque par son entraîneur Ruud van Nistelrooy.

C'était le cas jeudi soir encore, pour la réception d'Arsenal, un match au cours duquel Simons a brillé. Il a même inscrit un but, finalement refusé, d'anthologie après avoir dribblé plusieurs adversaires au cœur de la surface. Même sans ça, le PSV l'a emporté 2-0 et Xavi Simons a brillé. « Je suis content, j'ai apprécié », a-t-il déclaré à l'issue du match sur ESPN.

La surprise des Pays-Bas pour le Mondial ?

Il a aussi profité du micro tendu et d'une question sur le physique pour glisser une analyse intéressante. « Au Barça, on ne travaille pas en salle de sport, on ne travaille qu'avec le ballon. Quand je suis allé au PSG, j'ai découvert là-bas qu'ils travaillaient aussi au gymnase, donc j'ai dû trouver quelque chose en moi pour me défendre pendant un match. Le championnat français était très physique et j'ai vu les différences directement ».

Devenu suffisamment costaud pour résister aux impacts d'une défense anglaise, Xavi Simons se distingue suffisamment pour envisager un éventuel appel en sélection néerlandaise. C'est du moins l'avis des médias du pays, mais aussi de son entraîneur Ruud van Nistelrooy. « Vous devez montrer au sélectionneur national que vous pouvez gérer l'adversité et contribuer au jeu oranje. Je pense que Simons l'a montré aujourd'hui. Il est sur la bonne voie. Nous verrons ce qui se passera s'il parvient à tenir bon », a-t-il lancé en conférence de presse. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, Xavi Simons, actuel 2e meilleur buteur d'Eredivisie, dispose d'une clause dans son contrat avec le PSV, qu'il a rejoint libre, qui permet au PSG de le racheter l'été prochain, s'il donne son accord.