Grzegorz Krychowiak à Al-Shabab

Encore sous contrat avec le FK Krasnodar jusqu'en 2024, Grzegorz Krychowiak (32 ans) ne peut toujours pas jouer en faveur de son équipe en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions infligées par l'UEFA aux clubs russes.

La suite après cette publicité

Prêté en mars à l'AEK Athènes, le milieu polonais file cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. L'ancien Parisien s'est engagé en faveur d'Al-Shabab pour une saison. «Je suis très content de vous rejoindre et j'ai hâte de commencer la préparation, et de me battre pour les trophées», a commenté la nouvelle recrue.