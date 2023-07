Real Madrid : Kylian Mbappé parle déjà avec deux joueurs

La suite après cette publicité

Une fois n’est pas coutume, le cas de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est au centre des débats. L’attaquant français ne devrait pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024 et se retrouve logiquement annoncé avec insistance sur le départ. Dans cette affaire, le Real Madrid dispose d’une longueur d’avance sur ses concurrents et reste optimiste à l’idée de l’attirer libre la saison prochaine. Toutefois, que ce soit du côté parisien ou madrilène, personne ne peut se prononcer avec certitude sur l’avenir du joueur de 24 ans. Tous sauf peut-être deux alliés présents dans le vestiaire de la Casa Blanca.

En effet, Defensa Central informe qu’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont en contact continu avec la vedette parisienne et sont sûrement les mieux informés sur l’évolution de la situation de leur coéquipier en équipe de France bien qu’ils soient dans l’incapacité de révéler ses plans au grand jour. Il se pourrait même que les deux Merengues puissent jouer un rôle déterminant en tentant Kylian Mbappé de rallier la Castille. À l’instar des deux internationaux français, le média espagnol rapporte que la majorité de l’effectif semble enclin à l’accueillir à bras ouvert. Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid recherche activement un avant-centre et Kylian Mbappé apparaît comme l’homme providentiel pour évoluer aux côtés de Vinicius et de Rodrygo.

À lire

Le PSG n’a pas dit son dernier mot pour Xavi Simons !