Rennes : Jeremy Doku revient sur son passage à Liverpool

La suite après cette publicité

Avant d’atterrir à Rennes ou même de se révéler à Anderlecht, Jeremy Doku avait passé quelques essais en Angleterre à Chelsea, Arsenal et surtout Liverpool. Mais après réflexion, le jeune ailier âgé de 15 ans à l’époque avait décidé de ne pas brûler les étapes et de s’engager avec Anderlecht.

Dans un entretien pour Ouest-France, le Belge est revenu sur cette période. « J’ai pu échanger avec Jürgen Klopp, Mané, Wijnaldum, Gerrard aussi. J’ai beaucoup parlé avec Mané, mais on n’a pas vraiment parlé de foot. On parlait de tout. Il me disait "il faut être gentil avec ta mère", c’était un échange et un rapport humain avant tout. », a-t-il détaillé avant d’expliquer qu’il ne regrettait pas son choix de ne pas signer là-bas, même s’il espère que cette chance se représentera. « Si je regrette ? Je dis tout le temps non. Parce que si Liverpool est venu à 15 ans, s’ils m’aiment bien, ils reviendront plus tard, c’est sûr. À moi d’être bon. »