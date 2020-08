Nîmes - OM : les compositions officielles

Préparant le retour de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille affronte le Nîmes Olympique en match amical. Les Crocos se présentent dans un 4-4-2 avec Baptiste Reynet dans les buts. Ce dernier peut compter sur Renaud Ripart, Loïc Landre, Anthony Briançon et Birger Meling en défense. Le double pivot est composé de Lucas Deaux et Andrés Cubas tandis que Zinedine Ferhat et Romain Philippoteaux soutiennent Nolan Roux et Moussa Koné en attaque.

De son côté, l'Olympique de Marseille s'articule dans un 4-3-3 classique. Steve Mandanda prend place dans les cages derrière Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Aligné en sentinelle, Boubacar Kamara est épaulé par Morgan Sanson et Valentin Rongier. Le trio offensif Florian Thauvin, Dario Benedetto, Dimitri Payet est utilisé.

Les compositions :

Nîmes Olympique : Reynet - Ripart, Landre, Briançon, Meling - Deaux, Cubas - Ferhat, Philippoteaux - Koné, Roux

🔴⚪ La compo du Nîmes Olympique face à l'OM #NOOM pic.twitter.com/UW5TCuMyWS — Foot Mercato (@footmercato) August 9, 2020

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet