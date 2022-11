CdM 2022 : Kylian Mbappé aperçu avec la fille de Donald Trump

La suite après cette publicité

Globalement décevant tout au long de la rencontre mais auteur d'un doublé, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé a un peu plus marqué les esprits face au Danemark (2-1). Déjà décisif lors de la première journée contre l'Australie, l'attaquant du PSG déchaîne forcément les passions. Avec 31 buts sous le maillot tricolore, le même total qu'un certain Zinedine Zidane, le Bondynois, désigné homme du match, a par ailleurs pris le temps de poser avec plusieurs fans.

A ce titre, il a ainsi fait la rencontre d’Ivanka Trump, fille de Donald Trump, président des États-Unis entre 2017 et 2021. Accompagnée par son mari Jared Kushner, gendre de Donald Trump et ancien haut conseiller à la Maison-Blanche, et des trois enfants du couple : Arabella, Joseph et Theodore, la fille Trump a d'ailleurs eu la chance de repartir avec un maillot dédicacé du champion du monde en titre. «C'est un honneur de féliciter Kylian Mbappé après l'incroyable victoire de la France ce soir. Kylian est aussi gentil que talentueux», a commenté, un peu plus tard, Ivanka Trump sur ses réseaux sociaux.