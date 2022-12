Des ultras du PSG condamné à payer une amende après le vol d’une bâche du Roazhon Celtic Kop en 2021

La suite après cette publicité

Le tribunal judiciaire de Rennes a donc rendu son délibéré ce mercredi matin. Alors que huit à douze mois de prison avaient été demandés lors des réquisitions du parquet de Rennes, quatre ultras du Paris Saint-Germain ont été condamnés à 600 euros d’amende (trois ferme et un avec sursis) après le vol d’une bâche du Roazhon Celtic Kop en 2021. A noter que les « supporters » du PSG ont été condamnés pour vol en réunion et non vol avec violence.

De son côté, l’avocat de la défense s’est félicité que le tribunal « ait écarté toutes idées de violence et ramené cette affaire à sa juste mesure loin des réquisitions totalement disproportionnées et écarté l’idée d’une exemplarité de la sanction », selon des propos relayés par Ouest France. Pour rappel, cette affaire fait suite au vol de la bâche dans la voiture d’un des membres du Roazhon Celtic Kop le 22 septembre 2021 alors que ce dernier rentrait chez ses parents à Breteil, en Ille-et-Vilaine. Le supporteur rennais ainsi que son père avaient d’ailleurs été blessés lors de cette agression.

