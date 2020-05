Samuel Grandsir ne veut plus être prêté

Prêté cette saison au Stade Brestois, Samuel Grandsir (23 ans) a connu une saison assez irrégulière (5 buts et 2 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues). Le milieu offensif devrait retourner cet été à Monaco où il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Lui se sent prêt à affronter la grosse concurrence en Principauté ou à quitter définitivement le club du Rocher. Dans un entretien accordé à Ouest France, il évoque ses envies pour l'avenir mais ne souhaite plus être prêté. En cas de départ de Monaco, il préfère être transféré définitivement.

«Je suis venu à Brest, en prêt, pour avoir du temps de jeu. Mais j’appartiens à Monaco. Il me reste trois ans de contrat là-bas et je veux m’imposer. Je sais que j’ai les qualités pour m’imposer là-bas. Après il faut que tout aille dans le même sens : avoir un peu de chance, bien bosser… Si Brest c'est du passé désormais ? (Il réfléchit). Je ne sais pas si on peut dire ça. Je suis venu ici en prêt. À la reprise de l’entraînement, je serai à Monaco. Il n’y aura pas de nouveau prêt.» Le club breton est prévenu. S'il veut récupérer le joueur, il faudra passer par un transfert. Cette solution arrangerait les affaires de Monaco, qui cherche à dégraisser en masse son effectif.