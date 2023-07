Cameroun : le président de la Fecafoot Samuel Eto’o visé par de graves accusations !

La suite après cette publicité

Grâce à une carrière flamboyante en tant que joueur professionnel, marquée par ses passages au FC Barcelone et à l’Inter, l’ex-attaquant international camerounais Samuel Eto’o s’est hissé parmi les meilleurs buteurs des années 2000, remportant notamment trois Ligues des champions et quatre championnats. En outre, son talent a servi également à étoffer la salle des trophées des Lions Indomptables, avec deux Coupes d’Afrique des Nations et une médaille d’or aux Jeux Olympiques 2000, en plus de devenir le meilleur buteur de l’histoire (118 sélections et 56 buts entre 1997 et 2014). Un parcours reconnu au pays et qui lui a permis de remporter les élections présidentielles de la Fecafoot en septembre 2021.

Entre ingérence…

Mais à partir de là, son image n’est plus tout aussi belle, au contraire… Car oui, en plus d’avoir fait l’objet d’une affaire de fraude fiscale en Espagne (pour laquelle il a écopé 22 mois d’emprisonnement) et un défaut de paiement d’une pension alimentaire pour l’une de ses filles, l’ancien numéro 9 du Barça n’a pas fait l’unanimité pendant son premier mandat à la tête de la haute instance du football camerounais. Dans un entretien accordé à Marca, son ancien troisième vice-président à la Fecafoot, Henri Njalla Quan Jr, accuse clairement Samuel Eto’o de mensonge, de manipulation et de détournement de fonds dans sa gestion de l’organisation.

L’ancien dirigeant et bras droit de Samuel Eto’o dénonce d’abord son immixtion au sein de l’effectif lors des rassemblements, asphyxiant non seulement les joueurs mais même son sélectionneur, Rigobert Song : «les stars de l’équipe nationale sont étouffées par quelqu’un qui a été lui-même une star quand il était footballeur et qui veut rester une star en tant qu’entraîneur. Il est présent à chaque réunion, à chaque entraînement. Même l’entraîneur se sent étouffé par l’omniprésence d’Eto’o.» Une situation déjà compliquée qui s’est confirmée cet automne avec l’affaire autour d’André Onana, dans laquelle il serait fautif, toujours selon son ex-bras droit.

…et promesses non tenues

«La convocation d’André Onana en équipe nationale dépend du président de la Fecafoot, poursuivait Je l’ai interrogé formellement sur l’avenir de notre gardien en équipe nationale, et il m’a répondu que la carrière du garçon est terminée, et que la lettre qu’il a envoyée à son club (l’Inter Milan, ndlr) était pour se débarrasser de lui, alors comment peut-on être aussi méchant», poursuit au micro du quotidien sportif espagnol celui qui a été écarté du Comité exécutif de la Fecafoot, puis suspendu 10 ans toute activité liée au football infligée par l’instance pour usurpation de pouvoir, et de corruption (et une amende de 10 millions de francs CFA, soit environ 15.250 €).

En plus de son oppression excessive avec la sélection, des engagements non tenus sont reprochés à l’ancienne gloire du ballon rond national, d’abord sur ses indemnités : «j’ai utilisé mon argent de poche pour faire des dons aux footballeurs, poursuit Henri Njalla Quan Jr. Eto’o avait promis de ne pas toucher à son salaire de président de la FECAFOOT, où est cette promesse ? Aujourd’hui, la FECAFOOT est endettée de plusieurs dizaines de milliards de francs, à qui la faute ?» L’entretien avance et les accusations continuent de tomber sur la tête du dirigeant de 42 ans (coupable de l’agression d’un Youtubeur algérien lors de la Coupe du Monde 2022), qui a d’ailleurs rallongé la durée d’un mandat à la tête de la Fecafoot.

«Eto’o a manipulé tout un pays»

«Aucun membre de l’assemblée générale de la FECAFOOT n’a jamais proposé de prolonger le mandat du président de 4 à 7 ans. La seule chose qui a été discutée était d’augmenter le nombre de mandats du président de deux à trois mandats de 4 ans, comme c’est le cas à la CAF et à la FIFA. Eto’o a manipulé tout un pays.» Un réquisitoire qui ne finit pas là, puisque Eto’o lui-même aurait engagé quelqu’un pour surveiller Quan Jr. «Eto’o a donné 1 million de francs à un responsable du football pour me surveiller, et cet homme a commencé à menacer ma famille. J’ai contacté le procureur, qui a pris des mesures pour assurer ma sécurité.»

Pour conclure, le propriétaire du Njalla Quan Football FC, relégué en division départementale en plus de sa suspension, espère voir du changement à la tête de la fédération nationale. «Dans le comité exécutif de la FECAFOOT, il y a des gens compétents, comme des enseignants, des conseillers municipaux et autres. Je ne comprends pas comment on peut les manipuler à ce point. Si j’étais membre de la FECAFOOT, je ne comprendrais pas qu’on puisse les manipuler à ce point…» Des accusations qui ne devraient pas tarder à faire réagir le principal intéressé, qui n’a pas vraiment apporté le souffle nouveau attendu dans le football camerounais…