Super League Européenne : Florentino Pérez, Joel Glazer et Andrea Agnelli sortent du silence !

Cette fois, la guerre est totale. Après les révélations du New York Times qui ont poussé l’UEFA, l’ECA et les ligues nationales à sortir de leur réserve pour condamner unanimement le projet de la Super League Européenne, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal n’ont pas fait machine arrière.

La suite après cette publicité

En pleine nuit, ces douze géants de la scène européenne ont officialisé le lancement de cette toute nouvelle compétition continentale exclusivement réservée aux plus riches de la scène européenne. Et voici les réactions des principaux leaders de ce projet très critiqué. À commencer par le patron du Real Madrid, Florentino Pérez.

«Des matches de qualité qui alimenteront leur passion pour le football»

« Nous allons aider le football à tous les niveaux. Le football est le seul sport mondial qui possède quatre milliards de suiveurs et notre responsabilité, en tant que grands clubs, est de répondre aux désirs des supporters », a-t-il indiqué dans le communiqué, suivi par l’un des boss de Manchester United, Joel Glazer. « En réunissant les meilleurs clubs et joueurs du monde pour jouer les uns contre les autres tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de premier ordre, et un soutien financier accru pour la pyramide du football en général. »

Enfin, celui qui siège encore à la tête de l’ECA (l’association des clubs européens) et dont la cote auprès des instances est désormais au plus bas, à savoir le président de la Juventus Andrea Agnelli, a également réagi. « Nos 12 clubs fondateurs représentent des millions de supporters. Nous nous sommes unis durant ce moment critique pour que bla compétition européenne se transforme, tout en donnant au sport que nous aimons des bases qui soient durables pour l’avenir, en augmentant considérablement la solidarité. Et en donnant aux supporters et aux joueurs amateurs un rêve et des matches de qualité qui alimenteront leur passion pour le football. » On attend maintenant la réponse de l’UEFA…