Quel PSG face au FC Barcelone ?

Le staff du PSG a dû retenir son souffle quand il a vu Idrissa Gueye rester au sol au début de la première période face à l'OGC Nice ce samedi. Un énième blessé avant un rendez-vous important en Ligue des Champions ? Le Sénégalais, que l'on peut imaginer dans le bon wagon pour être titulaire face au Barça, est finalement revenu sur la pelouse et a disputé l'intégralité de la rencontre. Un souci de moins à gérer pour Mauricio Pochettino, qui va déjà devoir se creuser les méninges pour remplacer Neymar et Angel Di Maria. Les deux éléments offensifs sont les absents majeurs du huitième de finale aller.

Pour la dernière répétition générale, Pochettino n'a pas modifié son schéma de jeu initial : un 4-2-3-1, avec Draxler en numéro 10 et Moise Kean sur le côté droit (le schéma a évolué en 4-4-2 et en 4-3-3 en deuxième période). Pas sûr qu'ils soient de nouveau alignés mardi soir au Camp Nou. Dans les buts, le retour de Keylor Navas, bon contre Nice et accompagné de la baraka, est une excellente nouvelle. Devant lui, Presnel Kimpembe et Marquinhos seront bien présents. Kurzawa, sorti en cours de deuxième période ce samedi, démarrera à gauche. Il y a un léger doute côté droit, entre Florenzi et Kehrer. Doute que n'a pas dissipé l'entraîneur argentin en conférence de presse, puisqu'il s'est félicité de posséder plusieurs options à ce poste.

Kean postule

Au milieu, difficile d'imaginer Mauricio Pochettino chambouler la hiérarchie qu'il a installée. En l'absence de Neymar, Marco Verratti devrait être installé un cran plus haut, avec le double pivot Paredes-Gueye à la récupération. C'est ensuite que cela se corse. Si la présence de Kylian Mbappé côté gauche apparaît évidemment certaine, on peut se demander ce que choisira le coach argentin pour le reste de l'attaque. Mauro Icardi semble être son premier choix, mais Moise Kean a marqué des points depuis le début de la saison.

Peut-il être aligné à droite comme face à Nice ? En conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué la polyvalence de l'Italien. « Bien sûr qu'il a fait un bon match, il a marqué, il avait aussi marqué en coupe. On est très content de ses prestations. Il est très versatile. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque. On est très content par rapport à tout ce qu'il est en train de faire », a-t-il noté. Titulariser Kean priverait toutefois Pochettino d'un remplacement intéressant en cours de match pour remplacer Icardi par exemple.

Mais les dernières apparitions de Pablo Sarabia, candidat naturel à la succession de Di Maria, n'incitent pas à l'optimisme. Que ce soit en tant que titulaire ou en entrant en jeu, l'Espagnol a perdu en spontanéité et manque terriblement d'inspiration. Son sérieux dans le replacement est en revanche un argument en sa faveur, même si Moise Kean s'est appliqué dans ce secteur face à Nice. « Oui, l'équipe sera prête pour le match de mardi », a assuré Pochettino en conférence de presse. Les deux prochains jours seront consacrés à la réflexion, pour les joueurs avec du travail vidéo en marge de la récupération physique, et pour le staff quant au choix de la meilleure formule.