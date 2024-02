PSG : les 5 joueurs à suivre côté Real Sociedad

Takefusa Kubo (22 ans, milieu offensif)

C’est la grande star de cette équipe. Du haut de ses 22 ans, il est le leader offensif des troupes d’Imanol Alguacil, ayant pris la couronne à un Mikel Oyarzabal qui a un peu perdu de sa superbe ces derniers temps, la faute à des pépins physiques. Le Nippon, aligné sur l’aile droite ou en deuxième attaquant, est un joueur extrêmement redoutable entre les lignes, où il fait parler toute son intelligence, sa vista et sa qualité technique. Il peut ainsi faire des différences balle au pied, comme trouver un partenaire avec un ballon bien senti en sa direction. Formé à La Masia, il a ce profil de joueur surdoué dans bien des domaines, mais qui peut aussi avoir du mal, sur le plan physique notamment, et qui peut parfois avoir tendance à disparaître un peu pendant une rencontre. Mais si le Paris Saint-Germain parvient à le neutraliser, c’est une bonne partie du travail qui sera faite.

Martin Zubimendi (25 ans, milieu défensif)

C’est un nom que vous connaissez forcément même si vous ne suivez pas le football espagnol de près, puisqu’il est régulièrement annoncé dans le viseur de gros clubs. Et pour cause, le milieu de terrain défensif s’inscrit dans la lignée des Busquets et des Rodri Hernandez. L’international espagnol est ainsi très bon dans les tâches défensives, et, comme tout milieu défensif espagnol qui se respecte, est aussi très à l’aise lorsqu’il s’agit de relancer. Mais pas que, puisqu’il est aussi capable de se projeter vers l’avant et il termine souvent les actions aux abords de la surface rivale. Le métronome de l’équipe et un joueur à la hauteur de l’enjeu, puisqu’il est déjà habitué à briller dans les rencontres face aux cadors de Liga.

Mikel Merino (27 ans, milieu de terrain)

Le milieu de terrain de la Roja est lui aussi un des meilleurs éléments de l’équipe. Il en est en tout cas le taulier, et le digne représentant de cette équipe au style de jeu équilibré. Joueur avec un profil plutôt box to box, c’est un travailleur infatigable dans l’entrejeu lorsque l’équipe rivale a le ballon, et son expérience lui permet d’être très bon à la récupération. Mais avant tout, c’est un joueur qui aime aller de l’avant, et il est particulièrement complet et bon dans tous les registres. Il peut distribuer intelligemment comme prendre le ballon et percer des lignes balle au pied, en plus d’être redoutable quand il rôde dans les derniers mètres adverses.

Robin Le Normand (27 ans, défenseur central)

C’est le patron de la défense basque, et au vu de ses prestations depuis un moment, on peut dire qu’il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du pays. Le joueur de la Roja est arrivé à maturité et est un défenseur particulièrement rugueux, qui n’hésite pas à aller au contact et qui est costaud dans les duels. Il est aussi bon à la relance, et surtout, est largement supérieur à la moyenne sur le plan physique. Ce qui lui permet par exemple d’être très dangereux et utile sur les coups de pied arrêtés. Un joueur qui peut faire des différences dans les deux surfaces donc, et qui va donner du fil à retordre aux joueurs parisiens…

Alex Remiro (28 ans, gardien)

Il est un peu moins connu du grand public que la plupart des noms mentionnés plus haut. Formé chez le voisin et rival de l’Athletic, c’est un gardien qui est excellent sur sa ligne. Il est capable de sortir des parades sensationnelles sous sa barre pour éviter des buts de l’adversaire, et lui aussi fait partie des tous meilleurs joueurs espagnols à son poste. Nul doute qu’il risque de frustrer les plans des attaquants parisiens à plusieurs reprises mercredi puis lors du retour. En revanche, il peut parfois être un peu fébrile dans le jeu aérien et sur les coups de pied arrêtés…