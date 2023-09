Real Madrid : Carlo Ancelotti rassure pour Rüdiger et Alaba

La suite après cette publicité

Une victoire à la Pyrrhus. Vainqueur de Las Palmas (2-0) ce mercredi soir à l’occasion de la 7e journée de Liga, le Real Madrid a dû essuyer deux pertes lourdes. Juste avant la pause, l’Autrichien David Alaba a en effet dû céder sa place à Lucas Vazquez, tandis qu’Antonio Rüdiger a lui terminé la rencontre sur les rotules, se touchant à plusieurs reprises le genou.

Invité à donner des nouvelles de ses deux joueurs, à trois jours du duel face au surprenant leader Gérone, et à six du choc européen face à Naples, Carlo Ancelotti s’est tout de même voulu rassurant : «les blessures d’Alaba et Rüdiger ? Pensez aux choses positives, nous avons récupéré Mendy et Carvajal. Antonio nous a dit qu’il sera prêt pour samedi. David, lui, ne jouera pas», a déclaré le technicien italien après la rencontre. En tout état de cause, Nacho Fernandez est le seul défenseur central disponible…