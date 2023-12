LdC : un record et le jackpot pour le Real Madrid

Le Real Madrid reçu 6 sur 6 ! Leader incontesté de la poule C après sa victoire face à Naples lors de la journée précédente, le club merengue a bouclé sa phase de groupes de la Ligue des champions par une victoire au forceps sur l’Union Berlin (3-2) mardi soir, la sixième en six rencontres dans cette édition 2023-24. En attendant de connaître l’identité de son adversaire pour les 8es de finale de la C1, la formation espagnole est sur le point de renflouer un peu plus ses caisses !

En réalisant le grand Chelem, le Real Madrid est assuré d’empocher 42 millions d’euros. Une somme qui réunit les primes de performances (2,8 millions d’euros par victoire, soit 16,8 millions d’euros), la qualification pour les 8es de finale (15,6 millions d’euros) ainsi qu’un bonus pour la phase à élimination directe (9,6 millions d’euros) comme le relaye Marca. Outre l’aspect économique, il est important de noter que la Maison Blanche vient ainsi d’égaler le record détenu par le Bayern Munich jusqu’à présent en terminant la phase de groupes avec six victoires en six rencontres pour la troisième fois de son histoire dont deux fois sous les ordres de Carlo Ancelotti (2014-2015 et 2023-2024).