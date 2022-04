AS Rome : José Mourinho donne sa préférence pour le Scudetto

La suite après cette publicité

Vaincue (1-3) par l'Inter Milan, nouveau leader provisoire, à l'occasion de la 34ème journée de Serie A, l'AS Roma pointe actuellement à la cinquième place du championnat italien mais pourrait voir son rival romain le dépasser en cas de victoire contre l'AC Milan ce dimanche. Présent au micro de DAZN à l'issue de la rencontre, José Mourinho est d'ailleurs revenu sur la défaite des siens. Reconnaissant d'une part la supériorité des Intéristes, l'ancien coach des Nerazzurri a ensuite donné sa préférence pour le titre final.

«C’est trop fort l’Inter, l’équipe la plus forte de la ligue. Ils ont des joueurs forts sur tous les aspects. Je le dis avec respect, dans leur équipe, il y a beaucoup "d'animaux". Pour gagner contre eux, il faut les trouver à un moment où ils sont en difficulté, comme ils l’étaient il y a quelques semaines, ou pour gagner contre eux, il faut être parfait et nous ne l’avons pas été. Nous étions bons, mais pas parfaits. Je préfère perdre contre une équipe plus forte, si je dois perdre», a tout d'abord déclaré The Special One avant d'envoyer un message à son ancien club : «je veux gagner tous les matchs. J’aime l’Inter, l’Inter m’aime et maintenant, je peux dire que j’aimerais que l’Inter gagne le Scudetto. Mais avant le match, je me concentrais uniquement sur la victoire».