Qazim Laci quitte l’AC Ajaccio pour le Sparta Prague

L’AC Ajaccio a annoncé le départ de son milieu de terrain international albanais Qazim Laci pour le Sparta Prague, pensionnaire de première division tchèque, et ce à compter du 1er janvier 2023, date d’ouverture du mercato hivernal. L’Aigle aux 5 sélections quitte donc la formation corse après y avoir défendu le maillot rouge et blanc à 158 reprises, pour 11 buts et 8 passes décisives.

La suite après cette publicité

«Après 5 années sous le maillot ajaccien, Qazim Laci quitte le club et s’engage avec le Sparta Prague. Qazim nous te souhaitons la plus grande réussite dans la suite de ta carrière. Orsu pà sempri !», peut-on notamment lire dans le communiqué de l’ACA.

À lire

Ligue 1 : Ajaccio enfonce Angers, Nantes résiste à Troyes