Rennes : Benjamin Bourigeaud vers une prolongation ?

Selon Ouest France, le Stade Rennais discuterait actuellement avec Benjamin Bourigeaud en vue d’une prolongation de son contrat. Les représentants du milieu français de 28 ans, qui est engagé avec Rennes jusqu’en juin 2023, seraient en négociations avec le directeur sportif du club Florian Maurice.

Pourtant, le joueur avait expliqué il y a quelques jours au micro de RMC qu’une expérience à l’étranger l’intéressait pour la suite de sa carrière. « C’est un souhait depuis le début de ma carrière. J’ai toujours eu cette envie. On verra ce qui se présente à moi et ce sera à moi de faire le meilleur choix pour continuer ma progression. » avait détaillé le Rennais. Arrivé de Lens en 2017, Bourigeaud a disputé 203 matchs avec Rennes, inscrit 33 buts et délivré 35 passes décisives.