Maroc : les mots forts de Faouzi Lekjaa sur Ayyoub Bouaddi

C’est l’une des sensations du début de saison du LOSC. Du haut de ses 17 ans, le très jeune milieu Ayyoub Bouaddi bluffe son monde. Régulièrement titulaire, il enchaîne les bons matches et a montré tout son talent dans des grosses affiches européennes comme face au Real Madrid ou la Juventus Turin. De quoi lui permettre d’être déjà surclassé avec l’équipe de France Espoirs. Mais d’origine marocaine, Ayyoub Bouaddi est aussi très convoité par la sélection marocaine qui a même une longueur d’avance dans ce dossier.

Au micro de Radio Mars, le président de la FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football) Faouzi Lekjaa s’est confié sur le milieu de 17 ans. Et pour lui, il ne fait aucun doute qu’il représentera le Maroc à l’avenir. «On a largement discuté avec Ayyoub, purement marocain. C’est un produit marocain, qui a la culture marocaine. Si Dieu le veut, le Maroc sera fier de son petit. Et le petit sera fier de porter les couleurs de l’équipe nationale. Il ne faut même pas se compliquer la vie (…) La famille d’Ayyoub est 100% marocaine, et elle connaît très bien notre projet.»