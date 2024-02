Le gros coup de pouce du clan Neymar à Dani Alves

Dani Alves (40 ans) va rester en prison. Incarcéré depuis début 2023, le Brésilien, accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans en boite de nuit à Barcelone, a été sanctionné d’une peine de 4 ans et demi de prison ce jeudi matin. Il s’est également vu imposer une ordonnance d’éloignement de 9 ans et 5 ans de liberté surveillée. De plus, il a écopé d’une amende de 150 000 euros, qu’il doit verser à la victime. Mais d’après UOL ou encore Sport, la sanction aurait pu être plus lourde. D’autant que le parquet avait requis 9 ans de prison et que les avocats de la victime avaient demandé une peine de 12 ans de prison.

Et c’est là que la famille de Neymar est entrée en scène. Selon les diverses publications, les proches de Ney ont aidé Dani Alves à verser 150 000 euros à la victime pour préjudice moral et pour les préjudices causés avant le début du procès. La peine du latéral droit de 40 ans a donc été réduite puisque «la circonstance atténuante de réparation du préjudice a été appliquée». Un coup de pouce qui n’a pas été le seul. UOL rappelle que le clan Neymar a également mis à la disposition d’Alvés Gustavo Xisto. Ce dernier est l’un des plus anciens représentants légaux des sociétés de Neymar Sr.