Coupe du Monde des Clubs : la nouvelle folie de Gianni Infantino qui va faire parler

Cette première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs est-elle une réussite ? Chacun se fera son propre à avis, mais a priori, la FIFA a déjà le sien. Au Brésil par exemple, les diffuseurs enregistrent des records d’audience depuis le début de la compétition. Rien que sur le premier week-end, 50 millions de téléspectateurs avaient été recensés sur les antennes de TV Globo, alors que le match entre les Sud-Africains des Sundowns et les Sud-Coréens d’Ulsan avait même réuni un million de personnes. Plus globalement, la compétition fait un carton en Amérique latine.

En France, le match PSG - Atlético de Madrid avait rassemblé plus de 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1, une belle audience. Nul doute que le 1/4 de finale des Parisiens face au Bayern Munich, voire même la possible demi-finale face au Real Madrid de Kylian Mbappé (en cas de qualification des Merengues contre Dortmund), seront aussi très regardées sur DAZN. Ceci étant, tout le monde ne porte pas cette compétition dans son coeur, et beaucoup la regardent davantage par supportérisme que par attachement. Elle aimante d’ailleurs les critiques de nombreux acteurs du foot depuis des mois. Récemment, Raphinha ou encore Jürgen Klopp étaient montés au créneau.

Une Coupe du Monde des clubs tous les deux ans

Leur courroux ne sera certainement pas entendu, puisque El Chiringuito nous dévoile une information qui risque de faire couler encore beaucoup d’encre. Selon le média espagnol, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, souhaiterait désormais faire de la Coupe du Monde des clubs une compétition biennale, avec donc un rendez-vous programmé tous les deux ans, et non plus quatre comme c’était prévu (la prochaine est fixée pour 2029, mais son hôte n’est pas encore connu). Cette idée intervient dans un contexte de tensions avec certains championnats européens, et il faudra suivre avec attention quelle suite le dirigeant helvético-italien donnera à ce projet.

Toujours selon El Chiringuito, son intention serait de renforcer le contrôle de la FIFA sur le calendrier international. Il remettrait alors en cause l’hégémonie de l’UEFA, dont la Ligue des Champions représente le grand évènement football chaque année. Surtout que l’organisation des prochaines éditions dans des lieux stratégiques comme le Qatar, le Maroc ou le Brésil, récemment évoqués, ajouterait une dimension géopolitique et financière à ce projet controversé. Mais aucun doute : les syndicats de joueurs devraient faire porter leur voix, alors que le rythme infernal des calendriers n’a jamais autant fait l’objet de débats.

