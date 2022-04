Barça : Dani Alves salue le travail de Joan Laporta

Lors d’un entretien avec Sport, le défenseur droit du FC Barcelone Dani Alves a salué le travail effectué par le président barcelonais Joan Laporta. Le Brésilien de 38 ans a expliqué notamment que le dirigeant catalan était le meilleur président qu'il ait connu à Barcelone. Le latéral apprécie notamment comment Laporta se donne à fond pour le club culé.

« Pour moi, "Jan" est le meilleur président que le club ait eu depuis que je fais partie de son histoire. Il sent le Barça comme celui qui souffre le plus et souffre beaucoup quand les choses ne vont pas bien. Il cherchera toujours un moyen de voir le Barça monter. C'est pour tirer mon chapeau. C'est une joie de voir comment quelqu'un qui aime ce club, qui cherche le meilleur, va s'inquiéter pour que tout se passe bien. Il fait grandir le Barça. Pour être président, vous n'avez pas besoin d'arrêter d'être vous-même », a expliqué Dani Alves. Les Blaugranas affronteront Levante dimanche soir pour le compte de la 31e journée de Liga.