Chelsea : la durée d'absence de N'Golo Kanté est connue

Gros coup dur en perspective pour l'équipe de France. Victime d'une rechute la semaine passée, la présence de N'Golo Kanté dans le groupe tricolore pour la Coupe du Monde commence à être fortement remise en question. Déjà absent des terrains depuis mi-août pour une blessure aux ischios, le milieu de terrain de Chelsea devrait encore manquer deux semaines de compétition et, ainsi, ne faire son retour que quelques jours avant la liste du sélectionneur Didier Deschamps, le 9 novembre prochain.

La suite après cette publicité

Une absence qui plus est problématique quand on sait que la présence de Paul Pogba n'est pas non plus assurée pour le Mondial. En cas de forfaits, les Bleus devraient donc se passer de deux éléments majeurs et grands artisans de la victoire en 2018. En Angleterre, les médias se veulent d'ailleurs très prudents quant à la réelle durée d'indisponibilité de l'ancien Caennais, tout comme l'est son entraîneur Graham Potter : « Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera. » Pas de quoi aborder une telle compétition avec toute la confiance requise.