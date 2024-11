Manchester City flingue le mercato du Real Madrid

Sur ce début de saison, le Real Madrid a clairement montré des difficultés et la direction ne s’attendait clairement pas à ça. Malgré l’arrivée en grandes pompes de Kylian Mbappé, la formation de Carlo Ancelotti affiche un niveau plus que décevant. Déjà distancée par le Barça en Liga (6 points d’écart), la Casa Blanca pointe à la 18e place du classement de la Ligue des Champions avec deux défaites en quatre matches. Pour ne rien arranger, le club a dû composer avec les graves blessures de plusieurs joueurs.

Avec un secteur défensif déjà ciblé comme défaillant cet été, d’où la piste Leny Yoro (qui a finalement signé à Manchester United), le Real Madrid doit composer avec les forfaits de Dani Carvajal et désormais Eder Militão jusqu’à la fin de saison. Il ne reste donc presque que Rudiger comme défenseur de métier. À droite, c’est le désert puisque Lucas Vazquez est out encore quelques semaines et que Carlo Ancelotti va donc utiliser Federico Valverde à ce poste. Ces dernières semaines, la presse espagnole annonçait que la priorité à ce poste était Trent Alexander-Arnold.

L’arrivée de Manchester City réduit les chances du Real

L’international anglais de Liverpool n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine à la fin de la saison. Mais ce n’est pas le seul joueur ciblé. Au sein du club madrilène, le profil de Pedro Porro est considéré comme idéal. International espagnol de 25 ans, le joueur de Tottenham coche toutes les cases. Mais le premier problème est d’ordre financier selon AS. Florentino Pérez n’entretient pas vraiment de bonnes relations avec le président des Spurs Daniel Levy qui va donc demander une fortune. Les deux hommes avaient échangé pour les transferts de Gareth Bale et Luka Modric. Et le PDG de Tottenham avait été très (trop selon le Real Madrid) dur en affaires.

Autre problème, la concurrence dans ce dossier. Si le Real Madrid est prêt à mettre une belle somme, il craint que l’arrivée de Manchester City ne vienne tout chambouler. Le club anglais de Pep Guardiola en a fait sa priorité à droite pour remplacer un Kyle Walker vieillissant et sur le départ. En plus d’avoir des armes financières bien supérieures, City dispose aussi de l’atout Hugo Viana. Le nouveau directeur sportif du club l’avait recruté au Sporting il y a quelques saisons. Et cela pourrait compter au moment du choix final. Le Real Madrid sait donc que ce dossier va être très épineux et s’inquiète du fait de s’affaiblir en raison d’une concurrence plus solide financièrement. Mais il reste toujours la solution Alexander-Arnold qui fait poiroter Liverpool…