Neymar était sûr de gagner le Ballon d’Or au PSG

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar était censé venir en France pour sortir de l’ombre de Lionel Messi et devenir le nouveau patron du football mondial. Malheureusement pour lui, après ses six premiers mois extraordinaires, le Brésilien a enchaîné un paquet de désillusions, notamment à cause de blessures. Les pépins physiques (3 ans d’absence cumulés en six ans passés à Paris) qui l’ont d’ailleurs empêché d’être Ballon d’Or, selon lui.

La suite après cette publicité

« C’est au PSG que j’ai atteint mon apogée. En jouant comme je le faisais au PSG, j’étais sûr de gagner le Ballon d’Or. Mais j’ai eu ces blessures et elles ont fini par me nuire. Il est évident que tous les joueurs veulent être Ballon d’Or. Mais ce n’est pas quelque chose qui va mettre fin à ma vie », a-t-il déclaré sur Romario TV.