Joma lance le nouveau maillot extérieur du RSC Anderlecht

Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile, Anderlecht révèle le maillot que Yari Verschaeren et ses partenaires porteront lors de leurs déplacements la saison prochaine.

Alors que le club de Bruxelles était équipé par adidas depuis de nombreuses années, Joma a eu la lourde tâche de prendre le relais en 2019. Dès son arrivée, la marque espagnole s'est parfaitement intégrée, prenant le soin de respecter les couleurs traditionnelles du club fondé en 1908, et ce, même sur les tuniques secondaires. Dès le 16 juillet face à l'Ajax Amsterdam en match amical, les joueurs du RCSA disposeront d'un maillot mettant en avant leurs véritables couleurs à travers un design inspiré du glorieux passé du club.

Le blanc caractéristique des Mauve et Blanc est incorporé dans un style raffiné fait de rayures verticales ton sur ton. Les fines rayures avaient déjà fait leur apparition sur les maillots extérieur des saison 1982-1983 et 2012-2013. Sur cette nouvelle tunique, l'iris de Bruxelles et les trois étoiles du record de titres s'affichent joliment dans l’encolure alors qu'une touche de violet se dresse sur le logo Joma ainsi que le bout des manches et le col avec une touche de doré amenant un côté royal. Enfin, toujours dans la sobriété, des chaussettes et un short blanc complètent cette tenue.