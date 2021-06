Joma révèle le nouveau maillot domicile du RSC Anderlecht

Après une saison décevante ponctuée par une non-qualification en Coupe d'Europe, Anderlecht prépare déjà son retour en Jupiter League et donne le ton en dévoilant son nouveau maillot domicile conçu par Joma.

En 2019, la marque espagnole a eu la lourde tâche de succéder à adidas qui équipait le RCSA depuis de très nombreuses années. Depuis son arrivée, l'équipementier originaire de Tolède prend le soin de respecter les couleurs traditionnelles du club belge au moment d'imaginer ses tuniques mais y ajoute tout de même une touche de modernité à travers des détails ou des designs assez orignaux.

Dans la plus pure tradition du club aux 34 championnats de Belgique, le maillot qui sera porté au Lotto Park la saison prochaine est une nouvelle fois dominé par le violet mais contrairement à la dernière tunique qui mettait en avant la ville de Bruxelles sur la partie avant, le design est plutôt simple. On retrouve ainsi un maillot où l'on distingue deux nuances de violet avec une partie plus foncée sur les manches alors que la grande nouveauté vient de l'ajout d'une pointe de doré qui donne un style royal aux Mauves en se présentant sur l'écusson, le col et le bout des manches.