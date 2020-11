EdF : Didier Deschamps déclare sa flamme à Adrien Rabiot

L'heure n'est plus à la réconciliation mais à la déclaration d'amour. Quelques minutes après la prestigieuse victoire de l'équipe de France face au Portugal (1-0) qui lui ouvre les portes du Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a abordé le cas Adrien Rabiot. Rappelé par le sélectionneur des Bleus après une longue mise à l'écart, le milieu de la Juventus rayonne enfin sous le maillot bleu.

Titularisé ce soir dans un milieu à trois avec Paul Pogba et N'Golo Kanté, le principal protagoniste a récité sa meilleure partition en équipe de France. Une prestation XXL qui n'a pas échappé à Deschamps en conférence de presse. Ce dernier en a profité pour lui adresser un concert de louanges, tout en confirmant s'être entretenu avec son joueur sur ses aspirations au niveau de son positionnement.

Didier Deschamps encense Adrien Rabiot

Une discussion à bâtons rompus qui a visiblement porté ses fruits, tant Rabiot a été étincelant dans l'entrejeu tricolore. Adoubé par son sélectionneur, l'ancien Parisien semble avoir enfin lancé sa carrière en équipe de France. Une réelle satisfaction pour Didier Deschamps qui souhaite tirer un trait sur le passé pour mieux se projeter vers l'avenir. Et celui-ci s'annonce radieux pour le milieu de terrain totalement métamorphosé ces dernières semaines.

« Dans le positionnement, j'ai discuté avec Adrien depuis deux jours. Beaucoup de choses ont changé, il n'a pas de limite dorénavant, il est capable de s'adapter aujourd'hui, comme il me l'a dit. C'est un joueur complet, dans un registre différent de ce que faisait Blaise, Adri a une qualité technique, il est capable de se projeter, il a une intelligence de jeu, il compense, il ne se pose plus de questions, sur le fait d'être trop haut trop bas trop à gauche ou à droite. Je sais où il est et c'est pas pour rien qu'il réussit là-bas, et c'est pour ça que c'est un autre joueur et qu'il est en confiance, tant mieux pour lui. Même si ça c'est mal passé pendant un moment, il a été écarté, mais bon, je ne l'ai jamais oublié, parce que c'est un joueur de qualité. Mais aujourd'hui c'est son mérite ; il a franchi des paliers, il est plus consistant dans tout. Il a toujours eu cette technique mais aujourd’hui dans le volume, l’agressivité, les duels, il s'impose. » C'est ce qu'on appelle un vibrant hommage...