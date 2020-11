Portugal - France : les notes du match

A l'occasion de la cinquième journée de Ligue des Nations, le Portugal accueillait l'équipe de France à l'Estadio da Luz. Un choc entre le champion d'Europe et le champion du monde qui se déroulait un peu plus d'un mois après le résultat nul (0-0) entre les deux équipes au Stade de France. Si les deux sélections menaient la danse au classement du groupe 3 (dix unités chacune), les hommes de Fernando Santos occupaient la place de leader au coup d'envoi grâce à une meilleure différence de buts. Pour ce duel au sommet, le sélectionneur portugais alignait un 4-3-3 avec la titularisation de Cristiano Ronaldo notamment. De son côté, Didier Deschamps alignait également un 4-3-3 avec le trio Coman, Martial, Griezmann en attaque et devait se passer des services de Kylian Mbappé blessé et forfait pour ce match.

Les champions d'Europe se procuraient la première occasion du match avec une frappe lointaine de Ronaldo bien repoussée par Lloris (5e). Les Bleus réagissaient quatre minutes plus tard avec Coman dont la frappe était repoussée en corner par Rui Patricio (9e). Les champions du monde manquaient l'ouverture du score sur une passe astucieuse de Griezmann, Martial perdait son duel face à Rui Patricio (12e). Dans une bonne période, les Bleus se montraient dangereux et Rabiot voyait sa tête fuir le cadre (17e). L'équipe de France poussait son adversaire dans ses derniers retranchements. Griezmann frappait un coup-franc pour Varane dont la remise trouvait Rabiot.

N'Golo Kanté débloque la situation pour les Bleus

La volée acrobatique du milieu trouvait Martial dont la tête heurtait la transversale (30e). Juste avant la pause, les Bleus frôlaient l'ouverture du score. Bien décalé par Griezmann sur la gauche, Hernandez distillait un excellent centre pour Martial qui butait sur Rui Patricio (41e). Le Portugal réagissait sur un corner frappé par Fernandes mais Ronaldo voyait sa tête filer juste au dessus (45e). Au retour des vestiaires, le Portugal se montrait plus tranchant dans ses initiatives et Bernardo Silva voyait sa frappe déviée par Kimpembe bien captée par Lloris (49e). L'équipe de France ouvrait le score juste avant l'heure de jeu. Sur la gauche, Rabiot combinait bien avec Griezmann et décochait une belle frappe renvoyée par Rui Patricio. Kanté surgissait pour pousser le cuir au fond des filets (0-1, 53e).

Galvanisés par leur ouverture du score, les champions du monde manquaient le break suite à un centre de Rabiot pour Pogba dont la tête n'inquiétait pas Rui Patricio (58e). Les hommes de Deschamps se faisaient peur suite à cette occasion. Lloris repoussait un bon coup-franc de Guerreiro avant de voir le poteau le sauver sur une tête de Fonte (60e). Le match s'emballait et les Bleus mettaient la pression sur les buts de Rui Patricio. Décalé sur la gauche par Griezmann, Hernandez centrait fort pour Martial qui butait une nouvelle fois sur le portier lusitanien (65e). Vexé, le champion d'Europe voulait recoller au score. Ronaldo servait Moutinho dont la lourde frappe était claquée par Lloris (75e). Grâce à ce prestigieux succès, l'équipe de France participera au Final Four de la Ligue des Nations.

L'homme du match : Kanté (8) : le milieu de Chelsea a éprouvé des difficultés ce soir. Des problèmes qui se sont matérialisés notamment par nombreuses pertes de balle ou mauvais choix dans l'entrejeu. Moins rayonnant qu'à l'accoutumée, il a semblé gêné par la présence physique du duo Danilo, William Carvalho. Plus à son avantage au retour des vestiaires, notamment dans ses choix et ses transmissions. Opportuniste, le numéro 13 profite d'une frappe de Rabiot relâchée par Rui Patricio pour ouvrir le score (0-1, 53e). Il a récupéré beaucoup de ballons dans le second acte grâce à sa vision du jeu et son sens du placement. Averti à la 78e pour une faute sur Danilo. Encore un match plein pour l'homme à tout faire de l'équipe de France.

Portugal

Rui Patricio (6,5) : le portier des Wolves a dû s'employer pour la première fois dès la 10e minute en repoussant de façon peu académique une belle frappe de Coman (11e), avant de sauver les siens devant Martial d'un sublime arrêt du bout du pied, tel un gardien de handball (12e). Tout heureux de voir la tête de Rabiot fuir le cadre (19e), puis celle de Martial s'échouer sur la barre transversale (30e), l'homme du match côté Portugais nous a offert une performance des grands soirs, en sauvant miraculeusement une nouvelle fois son équipe, en remportant son second face à face de la soirée face à Martial peu avant la pause (42e). Une performance toutefois ternie par un ballon mal repoussé que ne manquait pas de convertir en but, Kanté (53e).

Cancelo (4) : si le latéral des Citizens s'est d'entrée de jeu imposé en patron dans ses quelques duels avec Hernandez (2e, 8e), ce dernier lui a très vite répondu en faisant vivre au latéral portugais une rencontre compliquée, le poussant même à commettre plusieurs fautes évitables (45e). Un match perdu pour lui ce soir face à Hernandez, plus agressif et convaincant dans le jeu.

Fonte (3,5) : beaucoup trop souvent pris dans son dos par un Martial très actif dans le premier acte, le vétéran de la défense a semblé en difficulté dans ce match tant la vivacité des joueurs offensifs de l'EdF l'a grandement mis en difficulté ce soir (12e, 41e, 70e). Malgré cela, il aurait pu offrir l'égalisation à son équipe, mais c'était sans compter sur le poteau de Lloris que le défenseur des Dogues n'était pas récompensé (60e). Un match à oublier pour le partenaire de Sven Botman à Lille.

Dias (5) : mis à contribution tout au long de la première période, le défenseur le plus cher de l'histoire de Manchester City a vécu quarante cinq premières minutes contrastées. À l'inverse de son partenaire axial, il a par moments bien résisté aux assauts français, mais a globalement subi ce soir face aux multiples assauts des champions du monde.

Guerreiro (4) : à l'instar d'une défense portugaise globalement mise à mal dans le premier acte, le défenseur polyvalent de Dortmund n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent sur son côté, hormis tenter de repousser les multiples assauts français. un match très discret pour lui, qu'il devra vite oublier.

Carvalho (4,5) : le solide milieu de terrain du Betis a connu un premier acte mi-figue mi-raisin. S'il s'est par moments montré intéressant balle au pied (2e, 21e), notamment dans la relance, ses interventions défensives n'ont elles pas été rassurantes (3e, 29e), lui valant même un avertissement à la demi-heure de jeu (33e). Remplacé à la 56e par Jota . L'homme en forme des Reds a dès son entrée posé des problèmes à des Bleus qui devaient commettre quelques fautes "intelligentes" (82e).

Danilo (4,5) : le milieu repositionné en défense centrale au Paris Saint-Germain, a ce soir occupé son poste de prédilection, sans pour autant être en totale réussite, notamment sur le plan défensif où il n'a pas été convaincant. Offensivement plus intéressant, même si sa tête trop timide devant Rabiot ne lui a pas permis de trouver le cadre (37e). Un match discret pour la recrue du PSG, remplacée à la 85e par Oliveira .

Fernandes (4,5) : discret en première période, le meneur de jeu des Red Devils a tenté de se distinguer avec une frappe néanmoins sans danger pour Lloris (20e). Gêné par la trajectoire d'un ballon peu évident à apprécier devant Pogba, il n'a pas été loin de coûter un but aux siens (58e). Un match qui ne restera pas dans les anales pour lui, remplacé à la 71e par Moutinho qui n'a eu besoin que d'une minute pour se distinguer et armer une frappe surpuissante, que repoussait Lloris d'une main opposée de grande classe (75e).

Silva (4,5) : très peu en vue dans les quarante-cinq premières minutes, le milieu offensif des Citizens a dû attendre la 49e minute pour se mettre sous la dent une opportunité dangereuse, toutefois sans réussite. Son deuxième acte a lui été bien différent. Plus percutant, l'ancien Monégasque n'a pas été loin d'offrir le but de l'égalisation à Fonte qui voyait sa tête s'écraser sur le poteau gauche de Lloris (60e). Remplacé à la 71e par Trincao qui a tenté de combiner avec Ronaldo, en vain, la défense des Bleus a comme tout au long du match, veillé au grain.

Félix (4) : bien encerclé par la défense des Bleus dans le premier acte, le joueur en forme de ce début de saison du côté des Colchoneros n'a cette fois pas eu la possibilité de s'exprimer, un peu trop esseulé sur son côté gauche. Son coup de tête lointain sans trop conviction n'était pas plus dangereux (39e). Remplacé à la 84e par Paulinho .

Ronaldo (5,5) : le quintuple ballon d'Or a mis à contribution la défense des Bleus assez rapidement d'une frappe flottante dangereuse, toutefois bien repoussée par Lloris (6e). S'il a beaucoup tenté en première période, l'attaquant de la Juventus n'a pas été en réussite dans le dernier geste (24e, 45e, 47e), la faute à un Kimpembe globalement solide face au Portugais ce soir (34e). S'il n'a pas chômé sur le terrain ce soir, la réussite n'a pas été de son côté.

France