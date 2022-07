Bordeaux boucle le départ de Sékou Mara !

La suite après cette publicité

«Oui, je sais déjà ce que je vais faire l’an prochain, je serais avec les Girondins de Bordeaux. Je suis sous contrat avec le club ! Je serais là, la saison prochaine ! » Fin mai, Sékou Mara en était persuadé. Il allait rester dans son club formateur et aider le club au scapulaire à remonter en Ligue 1. Oui, mais voilà, Bordeaux a été rattrapé par ses problèmes financiers et son avenir ne tient désormais plus qu'à un fil.

Conscient de cette situation et sans de véritables rentrées financières dues à un mercato atone, la direction des Girondins a mis tout en oeuvre pour boucler un transfert avant son passage au CNOSF ce jeudi après-midi. Bordeaux va tenter d'obtenir une conciliation en sa faveur pour inverser la décision de rétrogradation en National des Girondins émise par la DNCG et validée par la commission d'appel de la FFF. Si un abandon d'une partie des dettes avait été acté, il manquait des garanties supplémentaires au niveau des ventes de joueurs.

Sékou Mara sacrifié pour sauver les Girondins

Et c'est Sékou Mara qui va apporter une partie de ces garanties. Comme révélé par 20 Minutes, l'attaquant international espoir des Girondins va être cédé à Southampton contre une indemnité de 11 M€ (+ 2 de bonus et un pourcentage à la revente de 10 %). Le meilleur buteur du dernier tournoi Maurice Revello avec l'Équipe de France U20, qui avait fini très fort la saison en L1, n'avait pas fait de Southampton son premier choix et était pisté dans ces dernières heures par trois autres clubs anglais, dont Newcastle.

Mais vu l'urgence de la situation, ce pur produit de la formation girondine a accepté à la hâte hier soir de rejoindre les Saints pour permettre à son club d'avoir toutes les chances de se maintenir en Ligue 2. Reste à savoir si cela sera suffisant pour trouver grâce aux yeux du Comité national olympique et sportif français qui devrait rapidement donner son avis. Un avis qui n'a pas pouvoir de décision, mais qui pourrait finalement convaincre le comité exécutif de la FFF de maintenir les Girondins en Ligue 2.