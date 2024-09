PSG : Nicolas Sarkozy tacle Kylian Mbappé

Décidément, les suiveurs du Paris Saint-Germain ne sont pas tendres avec le capitaine tricolore. Toujours en conflit avec son ancien club en raison de salaires et de primes impayées, Kylian Mbappé demande toujours 55 millions d’euros à son ancien club, même après ses premiers mois au Real Madrid. L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, grand habitué du Parc des Princes et fan du PSG, a indiqué ne pas avoir aimé comment la star madrilène a quitté le club de la capitale.

«Kylian a donné sept ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix», a averti l’ex-chef de l’État dans les colonnes du Parisien, avant de se montrer enjoué par le projet actuel : «il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d’un joueur. C’est l’exacte philosophie du coach actuel».