Affaire Kylian Mbappé : le PSG fait appel de la décision de la LFP

Le Paris Saint-Germain ne compte rien payer à Kylian Mbappé. Dans son litige avec son ex-attaquant, le club parisien avait été ordonné, le 12 septembre, par la commission juridique de la LFP, de verser 55 millions d’euros de salaire et de primes impayés réclamés par l’attaquant, sous huit jours, et prend donc fin ce soir, à minuit. Mais dans la foulée, le club parisien a indiqué ne pas vouloir verser la somme à Kylian Mbappé. Ce vendredi, le PSG indique au journal Le Monde avoir fait appel, jeudi 19 septembre dernier, de la décision de l’instance.

Le Paris Saint-Germain s’en prend à Kylian Mbappé

«Par principe, le PSG a fait appel de l’avis de la commission de la LFP, malgré son effet limité. En effet, la position du PSG est bien plus qu’une position juridique solide, c’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporteurs, qui est plus importante que n’importe quel joueur», a d’abord indiqué le Paris SG, en précisant que le clan Mbappé a refusé le processus de médiation avec son ancien club.

«La Commission n’a eu d’autre choix que de rendre un avis selon lequel une relation contractuelle existe entre les parties. Ce point n’est ni discuté ni contesté - ce qui est discuté, et qui sera finalement entendu par un tribunal approprié, c’est que le contrat original a été légalement modifié, et également pleinement respecté, par le joueur et le PSG - jusqu’à ce que le joueur décide de revenir sur tous ses engagements en quittant le Club», poursuit le PSG.

Le clan Mbappé a prévenu la FFF

«Le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club demande simplement d’honorer, et [il] a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans à Paris. Le club attend avec impatience que ces engagements fondamentaux et indéniables soient respectés dans l’enceinte appropriée, si le joueur cherche malheureusement à poursuivre cette affaire incompréhensiblement préjudiciable à sa réputation», conclue la lettre du club de la capitale.

Du côté du clan Mbappé, un courrier a été adressé en août dernier à la FFF afin qu’elle informe «de ces arriérés de paiement» l’Union des associations européennes de football, alors que l’avocate du joueur, Me Delphine Verheyden, a indiqué ne pas exclure de «saisir les juridictions pénales». Le litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est donc encore loin d’être terminé et cela ne devrait pas se terminer à l’amiable de sitôt…