Ligue 2 : le PFC remporte le derby face au Red Star grâce à Gory

C’est un succès qui va faire du bien au Paris FC. En manque de confiance, globalement depuis la venue de la famille Arnault et de Red Bull, le club de la capitale s’est rassuré ce samedi en battant le Red Star à Charlety 4-1 dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2, notamment grâce à un triplé d’Alimani Gory (9e, 48e, 78e) .

La suite après cette publicité

Badji (85e) avait un temps réduit l’écart mais Lohann Doucet (90e+2) a redonné un plus large avantage aux siens. Avec cette victoire autoritaire, les Parisiens retrouvent le podium et la 3e place, à égalité avec le leader messin et son dauphin lorientais, qui reçoit Clermont ce soir. Le Red Star est lui 14e.