Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont réconciliés

Si tout ne s’est pas bien passé entre les joueurs du Barça et du PSG au stade de Montjuïc lors du quart de finale retour à Barcelone mardi soir, entre leurs présidents, l’ambiance était plutôt à l’heure de la réconciliation selon L’Équipe. Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta entretenaient avant la double confrontation une relation assez glaciale, mais le déjeuner officiel du jour du match à Barcelone a bien changé la donne.

Les deux présidents ont déjeuné ensemble dans un restaurant gastronomique non loin du Camp Nou. Alors que les discussions ne tournaient pas seulement autour du football, Joan Laporta lui a évoqué un possible retour de son club dans « la famille du football européen ». Le Barça voudrait donc rejoindre l’ECA (Association européenne des clubs), présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Une association que le Barça avait quittée en 2021 après avoir voulu lancer la Super Ligue avec les présidents du Real Madrid et la Juventus. Le président du PSG ne se serait pas opposé à ce retour.