LdC : le geste de Kylian Mbappé qui a fait vriller le Barça

Après un match aller plus que compliqué au Parc des Princes face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a su rebondir lors du match retour au stade de Montjuïc. Le Français, critiqué pour son manque d’implication au match aller, a réussi un doublé et a permis à son équipe de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Outre son match, ce qui a beaucoup fait parler lors de ce match, c’est sa célébration de joie avant de rentrer au vestiaire. Selon Mundo Deportivo, le numéro 7 du PSG a même lâché un : « c’est le football et c’est sur le terrain qu’il faut parler ! ». Une réaction qui n’a pas plus aux joueurs du Barça qui rentraient dans leur vestiaire, provoquant de vives tensions dans les couloirs du stade.

Les Barcelonais comprenant le français ont voulu en découdre. Le quotidien catalan témoigne d’échanges houleux avec des cris et des insultes à tout-va. Au milieu des bousculades, les agents de sécurité ont dû intervenir pour résoudre le conflit. Malgré une soixantaine de personnes présentes dans les couloirs, aucun blessé n’a été compté.