OL, Suisse : Xherdan Shaqiri au cœur d'une polémique en Serbie

Après la victoire face à l'Irlande du Nord (2-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le milieu offensif de la Suisse Xherdan Shaqiri s'est retrouvé impliqué dans une polémique en interview d'après-match. En effet, un homme apparaît à la caméra tentant de vêtir la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais d'une veste de l'UCK (Armée de libération du Kosovo), une milice kosovar-albanaise fondée en 1994, dont l'objectif principal était l'indépendance du Kosovo. Le joueur de 30 ans s'est rendu compte de la présence du logo avant de l'enlever et de continuer l'entretien sans souci.

Néanmoins, cette image a entraîné l'indignation de la Serbie, où l'UCK est considérée comme une organisation terroriste, tout comme en Russie, en Chine ou encore au Monténégro. La presse nationale s'est d'ailleurs indigné de ce «scandale» et demande dans le titre combien de temps l'Uefa va tolérer «cette absurdité», comme l'écrit le quotidien serbe dans son édition de dimanche. Des sanctions sont mêmes demandées à l'encontre de l'UEFA et de la fédération suisse : «Il s'agit manifestement d'un abus, d'une ingérence grossière de la politique dans le sport. Maintenant, l'UEFA devrait réagir férocement et sanctionner l'Association suisse de football, qui a permis cette scène scandaleuse car elle n'a manifestement pas bien sécurisé le stade.»