Juan Cuadrado a retrouvé un club

Tout récemment, Juan Cuadrado a quitté la Juventus alors que son contrat avec le club turinois était arrivé à son terme à la fin du mois de juin dernier. L’ailier colombien a marqué de son empreinte l’histoire récente des Bianconeri après huit saisons passées dans le Piémont. Mais le joueur de 35 ans ne devrait pas quitter la Serie A puisque selon nos confrères de Sky Italia, il devrait rejoindre le rival éternel de la Vieille Dame, l’Inter Milan.

En effet, Juan Cuadrado a décidé de signer avec le club milanais et un accord total aurait même été conclu entre les représentants des Nerazzurri et ceux de l’ancien joueur de la Juventus, toujours d’après le média italien. L’ailier colombien serait tombé d’accord sur un contrat d’un an, expirant donc en juin 2024, avec la direction intériste. Affaire à suivre…

