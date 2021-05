Serge Aurier évoque sa relation avec Nasser al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

De passage au Paris Saint-Germain entre 2014 et 2017, Serge Aurier (28 ans) a fait parler de lui du côté de la capitale française, aussi bien pour ses performances sportives, notamment à ses débuts, que pour ses sorties extra-sportives. L'international ivoirien a depuis quitté Paris pour Londres, où il évolue à Tottenham depuis quatre ans désormais. Mais même après son départ du PSG, le latéral droit formé au RC Lens est resté en contact avec son ancien président, Nasser al-Khelaïfi.

« Oui avec Nasser, on n'a jamais cessé de se parler, de s'envoyer des petits messages. C'est quelqu'un qui a toujours montré de l'affection pour moi quand j'étais au PSG, y compris quand j'ai connu mon épisode difficile (l'épisode Périscope et les déclarations sur Laurent Blanc, NDLR). J'ai commis une faute ce n'était pas évident pour lui de se positionner. C'est le garant de l'institution, mais il sait que je n'ai jamais triché, que j'ai toujours tout donné pour le club. J'ai un profond respect pour lui. Après, on n'a jamais discuté d'un retour. On a gardé le contact et on s'est envoyé des messages régulièrement, notamment quand Paris passait des tours en Ligue des champions », a ainsi confié Serge Aurier lors d'un entretien accordé à L'Equipe. De quoi favoriser un retour du côté du Parc des Princes ?