Barça-PSG : le tacle indirect de Koundé à Araujo

Après avoir battu le Paris Saint-Germain au match aller (3-2), le FC Barcelone pensait avoir fait un grand pas pour la qualification en ouvrant le score dès la 12e minute ce soir. Mais l’expulsion de Ronald Araujo a fait basculer le match. En infériorité numérique, le club espagnol a subi la loi du club francilien avant de s’incliner 4-1 et donc de dire au revoir à la C1. Et pour Jules Koundé, le rouge d’Araujo a du mal à passer.

La suite après cette publicité

« On est déçu, on avait bien commencé le match, on menait 1-0. Après, un fait de jeu (l’expulsion d’Araujo) nous complique le match. Être à 10 entre 11 pendant 70 minutes, c’est compliqué contre une équipe de ce niveau. On a eu des occasions pour revenir dans le match. Tout est plus compliqué à 10 contre 11. S’agit pas de mériter, c’est des détails. On a fait un très bon match à l’aller, on a montré qu’on était capable de rivaliser. On gagne, on perd en équipe. On est pas là pour pointer quelqu’un du doigt, mais jouer à 10 contre 11, c’est trop dur. On en a deux, trois actions qui ne passent pas loin. Avec la supériorité numérique (du PSG), c’était plus difficile de sortir les ballons. On a essayé, mais honnêtement, c’était difficile à dix », a-t-il confié au micro de Canal+.