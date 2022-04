Liverpool-Everton : les compositions officielles du derby de la Mersey

Alors que le leader Manchester City a corrigé Watford hier à l'Etihad Stadium (5-1), Liverpool a l'occasion de revenir à un point des Citizens en cas de victoire ce dimanche dans le derby de la Mersey, face à Everton. Pour ce match de la 34ème journée de Premier League, les Reds disposent d'un groupe complet et se présentent dans leur habituel 4-3-3. Un léger turn-over est réalisé par Klopp, avec notamment les titularisations de Naby Keïta dans l'entrejeu et de Diogo Jota devant.

Du côté des Toffees les choses sont bien différentes puisque Dominic Calvert-Lewin, Andros Townsend, Tom Davies et Nathan Patterson sont forfaits. Frank Lampard aligne un onze semblable à celui qui a fait nul face à Leicester mercredi, en 4-2-3-1. Mina et Delph sont remplacés par Holgate et Doucouré.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Keïta - Salah, Jota, Mané.

Team news 📋



How we line-up for today's Merseyside derby 🔴 #LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2022

Everton : Pickford - Coleman, Holgate, Godfrey, Mykolenko - Doucouré, Allan - Gordon, Iwobi, Gray - Richarlison.