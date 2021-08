Martin Ødegaard quitte définitivement le Real Madrid pour Arsenal

La suite après cette publicité

Débutant avec la sélection de la Norvège alors qu'il n'avait pas même pas fêté ses 16 ans, Martin Ødegaard est un modèle de précocité. Doté d'un talent certain, le jeune milieu offensif a néanmoins connu des difficultés avec la Castilla. N'obtenant pas assez de temps de jeu, il décidait de partir en prêt à plusieurs reprises afin de grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Heerenveen, le Vitesse Arnhem et la Real Sociedad jusqu'à son retour à la Casa Blanca à l'été 2020.

Disposant enfin de belles références, il n'a cependant pas pu s'exprimer avec les Merengues puisqu'il n'a disputé que 9 matches. Prêté à l'hiver du côté d'Arsenal, il a pu retrouver ses sensations dans le nord de Londres. Cependant, le prêt était sec et Martin Ødegaard a dû revenir à Madrid. Cette fois encore, il n'est pas dans les plans de Carlo Ancelotti à court ou moyen terme et le natif de Drammen a poussé pour revenir chez les Gunners.

Arsenal a déboursé 40M€

Souhaitant poursuivre les bonnes choses entrevues ces derniers mois sous les ordres de Mikel Arteta, Martin Ødegaard avait séduit le club anglais et son coach. Après plusieurs semaines de négociations, un accord a été trouvé autour d'une indemnité de transfert avoisinant les 40 millions d'euros. Une somme importante qui en fait le joueur norvégien le plus cher de l'histoire. La durée du contrat n'a pas été précisée par Arsenal.

Fier d'annoncer la nouvelle, Arsenal s'est fendu d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Ødegaard portera le numéro 8. Actif sur le mercato, Arsenal a désormais déboursé 124 millions d'euros sur le marché des transferts avec Ben White (Brighton), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Nuno Tavares (Benfica) et donc Martin Ødegaard (Real Madrid).