Florent Mollet débarque au FC Nantes

A la recherche de qualité technique dans son milieu de terrain, le FC Nantes a fait un joli coup en allant chercher Florent Mollet. Arrivé cet été à Schalke 04 en provenance de Montpellier pour moins d’un million d’euros, le joueur de 31 ans n’a disputé que onze matches avec les Knappen lors de son aventure allemande. Finalement, l’ancien de Dijon, Créteil et Metz va porter le numéro 25 sur les bords de l’Erdre.

Il a paraphé un contrat de deux ans et demi comme on peut le voir dans un communiqué : le FC Nantes et le FC Schalke 04 (Bundesliga, Allemagne) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Florent Mollet (31 ans). Le joueur s’est engagé avec le Club des bords de l’Erdre jusqu’en 2025.

